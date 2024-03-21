Укусивший хостес Кологривый извинился перед девушкой: «Надо было еще раз мне сунуть»

До этого Алиса признавалась, что хотела бы получить от актера извинения из-за случившегося. Девушка рассказала, что Кологривый сперва приятно общался с ней и шутил, а после стал лезть с поцелуями, пытался хватать руками за шею и дотронуться до груди. После пощечины он, уточнила хостес, стал нецензурно ругаться и бросаться на работников заведения.