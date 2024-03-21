Сбились с маршрута: Под Геленджиком спасли туристов из Нижнего Новгорода, застрявших на крутом склоне

Туристам из Нижнего Новгорода, находившимся на Мархотском хребте в Геленджике, потребовалась помощь спасателей. Как сообщили в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС», днем 20 марта две женщины с двумя детьми пяти и семи лет поднимались по тропе «Здоровье» недалеко от парка «Олимп»:
— В какой-то момент путешествия группа сбилась с маршрута. Женщины с детьми оказались на сыпучем скальнике, осознав ситуацию позвонили в службу 112 и попросили о помощи.
Сотрудники местного аварийно-спасательного отряда связались с туристами и определили их местоположение. Женщинам и детям помогли спуститься в безопасное место. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.
Чтобы таких ситуаций не происходило, в региональном ГУ МЧС туристам настоятельно рекомендуют регистрировать свои группы, а также внимательно ознакомиться с потенциально опасными участками на маршруте и следить за погодными условиями. Не лишним будет проверить снаряжение, собрать данные членов группы — их телефоны и адреса. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обратиться по каналу 112.
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