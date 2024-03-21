Сбились с маршрута: Под Геленджиком спасли туристов из Нижнего Новгорода, застрявших на крутом склоне

Чтобы таких ситуаций не происходило, в региональном ГУ МЧС туристам настоятельно рекомендуют регистрировать свои группы, а также внимательно ознакомиться с потенциально опасными участками на маршруте и следить за погодными условиями. Не лишним будет проверить снаряжение, собрать данные членов группы — их телефоны и адреса. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обратиться по каналу 112.