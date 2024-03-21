На Дону осудили мужчину, который вылил зеленку в урну для голосования

В Азове осудили 62-летнего местного жителя, который устроил дебош на избирательном участке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Напомним, во время президентских выборов Юрий И. вылил зелёнку в урну для бюллетеней. Произошло все 15 марта на избирательном участке № 120. По данным суда, мужчина ругался матом и отталкивал полицейских.