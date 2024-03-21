Талой водой затопило дорогу в ВКО

«Работы по недопущению угрозы подтопления жилых домов проведены незамедлительно. Повреждений дорог областного и районного значения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Опасности для жителей сел района нет. Автомобильные дороги районного, областного и республиканского значения открыты по всем направлениям».