Талой водой затопило дорогу в ВКО

На место выехали сотрудники акимата района, отдела УЧС, ПДУ-3, Акжарского акимата, пять единиц техники и 50 человек.
«Работы по недопущению угрозы подтопления жилых домов проведены незамедлительно. Повреждений дорог областного и районного значения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Опасности для жителей сел района нет. Автомобильные дороги районного, областного и республиканского значения открыты по всем направлениям».
Отмечается, что к 20:00 уровень воды спал. В настоящее время ситуация стабильная.