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Талой водой затопило дорогу в ВКО

20 марта в Тарбагатайском районе из-за потепления и дождя около села Жаналык вода залила дорогу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На место выехали сотрудники акимата района, отдела УЧС, ПДУ-3, Акжарского акимата, пять единиц техники и 50 человек.

«Работы по недопущению угрозы подтопления жилых домов проведены незамедлительно. Повреждений дорог областного и районного значения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Опасности для жителей сел района нет. Автомобильные дороги районного, областного и республиканского значения открыты по всем направлениям».

Пресс-служба акимата ВКО

Отмечается, что к 20:00 уровень воды спал. В настоящее время ситуация стабильная.