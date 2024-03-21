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Маршрут электробуса изменился из-за провала грунта на улице Ковалихинской

Это временная мера.

Источник: Нижегородская правда

Маршрут электробуса Э-17 временно изменили из-за обвала грунта на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.

«В связи с ликвидацией провала грунта и затруднением движения по суженной проезжей части в районе дома № 58 по улице Ковалихинской, временно изменяется схема движения электробусов маршрута Э-17 из-за низкого дорожного просвета», — говорится в сообщении.

На время проведения работ автобусы продолжат движение без изменений, а электробус Э-17 будет следовать без поворота на Ковалихинскую.

В направлении площади Минина и Пожарского его перенаправили по улице Белинского через площадь Сенную и улицу Минина.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что еще один электробусный маршрут в Нижнем Новгороде запустят 22 марта.