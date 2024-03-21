В Керчи осуждена бизнесмен за растрату субсидии после потопа

По данным суда, после потопа местный бизнесмен получила помощь в размере 840 тысяч рублей, из которых 690 тысяч — на восстановление пострадавшего помещения, где раньше вела коммерческую деятельность. Однако деньги она израсходовала по своему усмотрению.
«При назначении наказания суд учел наличие ряда смягчающих вину обстоятельств, а именно добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении матери пенсионера, и совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении суда.
Сильный дождь обрушился на восточные районы полуострова летом 2021 года, подтопив дома и дороги в Ялте и Керчи: за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Произошедшим подтоплениям был присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Более 500 представители малого и среднего бизнеса в Крыму, пострадавших от паводков, получили из федерального бюджета компенсации на общую сумму 352 миллиона рублей.