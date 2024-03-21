В Керчи осуждена бизнесмен за растрату субсидии после потопа

По данным суда, после потопа местный бизнесмен получила помощь в размере 840 тысяч рублей, из которых 690 тысяч — на восстановление пострадавшего помещения, где раньше вела коммерческую деятельность. Однако деньги она израсходовала по своему усмотрению.