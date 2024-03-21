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Два жителя Тольятти незаконно выловили 100 особей рыбы в охранной зоне

За незаконную ловлю у тольяттинских рыбаков конфисковали спиннинги.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти двое мужчин отправились на рыбалку, но сделать это решили в охранной зоне, где ловля запрещена. Всего они выловили примерно 100 особей судака и леща. Но рыбалка прервалась из-за вмешательства сотрудников Тольяттинского линейного отдела полиции.

— Суд, рассмотрев материалы дела, постановил обратить орудия улова в доход государства, — сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

После суда исполнительные листы направили в отдел судебных приставов Комсомольского района Тольятти. Приставы конфисковали спиннинги, с которыми мужчины были на рыбалке, и передали их в Росимущество.