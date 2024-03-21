Два жителя Тольятти незаконно выловили 100 особей рыбы в охранной зоне

В Тольятти двое мужчин отправились на рыбалку, но сделать это решили в охранной зоне, где ловля запрещена. Всего они выловили примерно 100 особей судака и леща. Но рыбалка прервалась из-за вмешательства сотрудников Тольяттинского линейного отдела полиции.