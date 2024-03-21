В Ташкенте мужчина напал на бывшую жену и ее спутника

Мужчина надел на лицо маску, подкрался со спины и начал всячески избивать бывшую супругу. В драку вмешался спутник женщины, которого нападавший стал пинать ногами. Разбушевавшегося мужчину пытались остановить прохожие, но он не отставал и продолжал бить бывшую жену.