В Ташкенте мужчина напал на бывшую жену и ее спутника

По данным ГУВД столицы избиение произошло 15 марта в Алмазарском районе недалеко от рынка Джами.
Мужчина надел на лицо маску, подкрался со спины и начал всячески избивать бывшую супругу. В драку вмешался спутник женщины, которого нападавший стал пинать ногами. Разбушевавшегося мужчину пытались остановить прохожие, но он не отставал и продолжал бить бывшую жену.
Позже выяснилось, что нападавший уже несколько лет преследует свою супругу и нападает на нее на улице.
В ГУВД сообщили, что правоохранители проводят доследственную проверку, после проведения которой будет предоставлена дополнительная информация.