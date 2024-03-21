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В Ташкенте мужчина напал на бывшую жену и ее спутника

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте средь бела дня мужчина избил свою бывшую жену и ее спутника. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным ГУВД столицы избиение произошло 15 марта в Алмазарском районе недалеко от рынка Джами.

Мужчина надел на лицо маску, подкрался со спины и начал всячески избивать бывшую супругу. В драку вмешался спутник женщины, которого нападавший стал пинать ногами. Разбушевавшегося мужчину пытались остановить прохожие, но он не отставал и продолжал бить бывшую жену.

Позже выяснилось, что нападавший уже несколько лет преследует свою супругу и нападает на нее на улице.

В ГУВД сообщили, что правоохранители проводят доследственную проверку, после проведения которой будет предоставлена дополнительная информация.