Мужчина ударил девочку-подростка на фудкорте в Новосибирске

По предварительным данным, на фудкорте вечером девочка-подросток отдыхала со своими подругами, около раздачи подносов у женщины упала посуда, в это же время девочка громко общалась и смеялась со своими друзьями. И, так как все происходило в один момент, женщина посчитала, что смеются над ней, за что начала кричать на подростков и оскорблять их.