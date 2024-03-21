Перед судом предстанут восемь казанцев за обналичивание 54 млн рублей

Перед судом предстанет группа из восьми казанцев. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год восемь человек занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и обналичиванием денег в обход официальных банковских структур и государственного контроля. При этом они использовали реквизиты 19 организаций.
В результате группировке удалось извлечь доход на сумму более 54 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, казанцев предупредили о новой схеме мошенничества.