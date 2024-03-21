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Челябинская Госавтоинспекция сообщила детали ДТП с участием автобуса, маршрутки и «ГАЗели»

Челябинская Госавтоинспекция сообщила детали дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, маршрутки и «ГАЗели», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Уже сообщалось, что все произошло рано утром 21 марта на пересечении улиц Чайковского и Куйбышева. Там столкнулись Volgabus, ПАЗ и «ГАЗель».

«У дома 2 по улице Куйбышева произошло столкновение трех транспортных средств: автобуса Volgabus (маршрут № 18), под управлением мужчины 1972 года рождения, “ГАЗели”, за рулем был мужчина 1993 года рождения, ПАЗа (маршрут № 23), под управлением женщины 1977 года рождения», — говорится в комментарии.

Пострадал водитель автобуса, он доставлен в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция призывает не отвлекаться на гаджеты, избегать резких маневров, учитывать погодные условия.