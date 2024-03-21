Челябинская Госавтоинспекция сообщила детали ДТП с участием автобуса, маршрутки и «ГАЗели»

«У дома 2 по улице Куйбышева произошло столкновение трех транспортных средств: автобуса Volgabus (маршрут № 18), под управлением мужчины 1972 года рождения, “ГАЗели”, за рулем был мужчина 1993 года рождения, ПАЗа (маршрут № 23), под управлением женщины 1977 года рождения», — говорится в комментарии.