В Слуцком районе на пожаре погиб сторож молочно-товарной фермы

21 марта в 00.19 спасателям поступил сигнал о пожаре в одноэтажном здании сторожки площадью 4×5 м на территории молочно-товарной фермы возле агрогородка Октябрь Слуцкого района Минской области. При тушении пожара работники МЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1963 года рождения, который работал сторожем на данном предприятии.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрировано два пожара в Вилейском и Слуцком районах. В природных экосистемах зарегистрировано одно загорание сухой растительности в Мядельском районе на площади 0,0008 га. По состоянию на 6.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.