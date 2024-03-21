В Слуцком районе на пожаре погиб сторож молочно-товарной фермы

За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрировано два пожара в Вилейском и Слуцком районах. В природных экосистемах зарегистрировано одно загорание сухой растительности в Мядельском районе на площади 0,0008 га. По состоянию на 6.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.