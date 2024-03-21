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В Слуцком районе на пожаре погиб сторож молочно-товарной фермы

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара в сторожке на территории молочно-товарной фермы в Слуцком районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Reuters

21 марта в 00.19 спасателям поступил сигнал о пожаре в одноэтажном здании сторожки площадью 4×5 м на территории молочно-товарной фермы возле агрогородка Октябрь Слуцкого района Минской области. При тушении пожара работники МЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1963 года рождения, который работал сторожем на данном предприятии.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрировано два пожара в Вилейском и Слуцком районах. В природных экосистемах зарегистрировано одно загорание сухой растительности в Мядельском районе на площади 0,0008 га. По состоянию на 6.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.

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