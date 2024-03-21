Актер Кологривый арестован за дебош в баре Новосибирска

При общении с журналистами Кологривый сообщил, что не будет обжаловать арест, так как не является «ябедником». Актер отметил, что собирается в ближайшее время писать стихи. «Надеюсь, что-нибудь светлое в голову придет. Что еще могу сказать? Да все в порядке, ребята, не переживайте. Я тертый калач, меня этим вряд ли собьешь с пути», — добавил он.