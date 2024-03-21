Актер Кологривый арестован за дебош в баре Новосибирска

Срок ареста считается с 20 марта, это день, когда Кологривый был задержан правоохранителями. Актер нарушил общественный порядок в баре и прошлую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.
«Подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с содержанием в специальном приемнике».
При общении с журналистами Кологривый сообщил, что не будет обжаловать арест, так как не является «ябедником». Актер отметил, что собирается в ближайшее время писать стихи. «Надеюсь, что-нибудь светлое в голову придет. Что еще могу сказать? Да все в порядке, ребята, не переживайте. Я тертый калач, меня этим вряд ли собьешь с пути», — добавил он.
Актер Никита Кологривый родился в Новосибирске, ему 29 лет. За свою карьеру он снялся в более чем 60 фильмах. Наиболее известен зрителям по ролям в картине «По щучьему велению», сериалах «Оффлайн», «Два холма» и в нашумевшем «Слово пацана». В минувшую субботу он открывал в Новосибирске кинофестиваль «Семейные традиции» и провел встречу с поклонниками.