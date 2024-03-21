Фейковые «сотрудники ФСБ» атаковали свердловчан

Напомним, что подобный случай недавно произошел в Екатеринбурге во время выборов президента России. На участке в гимназии № 13 с зеленкой была задержан профессор УрФУ Эмилия Носова. Впоследствии она пояснила, что ей позвонили, представились сотрудниками сначала ФСБ, потом Центробанка, и сказали, что ее деньги пытаются снять со счета. Чтобы спасти их, следует отправить их на «безопасный счет». С 20-х чисел февраля по 15 марта Носова таким образом отправила мошенникам 15 млн рублей. Частично это были ее личные сбережения, но в основном она набрала кредиты в банках. В итоге ей поставили ультиматум: деньги вернут при условии, что она зальет бюллетени зеленкой.