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На Урале начали сжигать старую колонию

На Среднем Урале ликвидируют здания бывшей исправительной колонии № 62 в Ивделе. Это происходит при помощи контролируемого поджога.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, летом прошлого года из колонии вывезли последних осужденных, а сотрудников перевели в другие учреждения. В нынешнем году приступили к ликвидации помещений.

«Здания очень старые, им лет 70. Их списывают и потом ликвидируют. Есть определенная процедура: были демонтированы видеокамеры, сигнализация и т. д. Мебель и технику вывезли на склады и передали в другие учреждения», — рассказал полковник Левченко.

Он уточнил, что сегодня огнем было ликвидировано здание одного производственного участка. Все происходило под контролем пожарных расчетов ГУФСИН.

«МЧС в курсе, как и местная администрация. Все регламентировано и материально ответственно. К слову, таким же образом были ликвидированы ИК-56 и 58 в Ивделе», — отметил Левченко.

Он добавил, что остальные здания ИК-62 уберут таким же способом.

«Процедура отработана», — заверил представитель свердловского ГУФСИН.

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