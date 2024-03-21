На Урале начали сжигать старую колонию

«Здания очень старые, им лет 70. Их списывают и потом ликвидируют. Есть определенная процедура: были демонтированы видеокамеры, сигнализация и т. д. Мебель и технику вывезли на склады и передали в другие учреждения», — рассказал полковник Левченко.