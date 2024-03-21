На Урале начали сжигать старую колонию

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, летом прошлого года из колонии вывезли последних осужденных, а сотрудников перевели в другие учреждения. В нынешнем году приступили к ликвидации помещений.
«Здания очень старые, им лет 70. Их списывают и потом ликвидируют. Есть определенная процедура: были демонтированы видеокамеры, сигнализация
Он уточнил, что сегодня огнем было ликвидировано здание одного производственного участка. Все происходило под контролем пожарных расчетов ГУФСИН.
«МЧС в курсе, как и местная администрация. Все регламентировано и материально ответственно. К слову, таким же образом были ликвидированы ИК-56 и 58 в Ивделе», — отметил Левченко.
Он добавил, что остальные здания ИК-62 уберут таким же способом.
«Процедура отработана», — заверил представитель свердловского ГУФСИН.