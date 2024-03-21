Мазутные озера на окраине Самары планируют очистить в 2025 году

Напомним, мазутные озера находятся на территории бывшего полигона «Зубчаниновка» в Кировском районе. Ранее участок долгое время курировалось ГУП «Экология». Однако, по заявлению предприятия, оно не обладает никакими документами об аренде этой земли. В 2019 году на одном из озер случился ужасный пожар.