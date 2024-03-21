Мазутные озера на окраине Самары планируют очистить в 2025 году

В Самаре собираются ликвидировать мазутные озера, расположенные на окраине города. Работы планируют провести в 2025 году. В скором времени начнутся проектно-изыскательские работы по устранению объектов.
На эти цели из областного бюджета выделено 54,2 млн рублей. Данные о «накопителях», куда долгие годы сливали нефтяные отходы, будут переданы ОНФ для их последующего включения в федеральный проект «Генеральная уборка». По мнению экспертов, опасность представляет токсичный водяной слой.
Напомним, мазутные озера находятся на территории бывшего полигона «Зубчаниновка» в Кировском районе. Ранее участок долгое время курировалось ГУП «Экология». Однако, по заявлению предприятия, оно не обладает никакими документами об аренде этой земли. В 2019 году на одном из озер случился ужасный пожар.