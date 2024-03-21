В воронежском микрорайоне Подгорное девушка выпала из окна

В воронежском микрорайоне Подгорное на улице Серафима Саровского, 179 вечером среды, 20 марта, с высоты упала девушка. Об этом очевидцы произошедшего сообщили в социальных сетях.
В региональном СУ СК корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали, что проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне РИА «Воронеж» сообщало, что в ЖК «Озерки» на улице Шидловского, 26 из окна многоэтажки выпала девушка. Бригада скорой помощи доставила ее в БСМП № 10, врачи оказывали пострадавшей всю необходимую помощь, однако она скончалась — травмы оказались несовместимы с жизнью.