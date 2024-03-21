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Автомобильный мост рухнул в Челябинской области

В поселке Точильном Ашинского района (Челябинская область) обрушился деревянный автомобильный мост. Этим ЧП заинтересовалась прокуратура.

В Точильном власти продумывают способы восстановления моста, часть которого рассыпалась. Работы уже начались. Прокурор Аши выехал к месту обрушения, была организована проверка. Движение машин необходимо восстановить на время паводка. А летом нужно будет капитально отремонтировать сооружение.

В поселке Точильном ЧП с мостами происходят раз в несколько лет. В 2015 году сквозь дырявый настил на одном сооружении провалился автомобиль. А два года назад рядом с поселком утонула другая машина — она ушла под воду вместе с мостом.