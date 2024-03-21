Бастрыкин обратил внимание на пожар в нижегородской многоэтажке

Напомним, пожар в доме № 37 произошел днем 19 марта. Пострадал мужчина. Сейчас он находится в сознании в реанимации ожогового отделения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Двое детей после осмотра врачами были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.