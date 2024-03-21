Бастрыкин обратил внимание на пожар в нижегородской многоэтажке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в доме на улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».
Напомним, пожар в доме № 37 произошел днем 19 марта. Пострадал мужчина. Сейчас он находится в сознании в реанимации ожогового отделения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Двое детей после осмотра врачами были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.
Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.
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