В Амурской области продолжается операция по спасению вахтовиков из Башкирии

Как информировал «Башинформ», в Амурской области в Зейском муниципальном округе готовы встретить и разместить родственников вахтовиков из Башкирии, оказавшихся под завалами. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Для трансфера имеется транспорт из аэропорта и автовокзала города Зея. Родных жителей республики планируют разместить в школе села Овсянка, а также в городской гостинице. Кроме того, в местной больнице также имеется 30 койко-мест.