В Амурской области продолжается операция по спасению вахтовиков из Башкирии

По данным МЧС России, для недопущения повторного прорыва горной массы и воды горноспасатели продолжают возводить водоупорные перемычки, постоянно мониторить уровень воды, монтировать вторую буровую установку.
«Уже пробурен 71 метр разведочной скважины. Скоро будет доставлено оборудование подземного бурения. Оно ускорит прохождение рудника для определения места нахождения людей. Также планируется доставка из Кузбасса станка высокоточного бурения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как информировал «Башинформ», в Амурской области в Зейском муниципальном округе готовы встретить и разместить родственников вахтовиков из Башкирии, оказавшихся под завалами. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Для трансфера имеется транспорт из аэропорта и автовокзала города Зея. Родных жителей республики планируют разместить в школе села Овсянка, а также в городской гостинице. Кроме того, в местной больнице также имеется 30 койко-мест.