Житель Омской области отправился в колонию на 8 лет за убийство матери

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В сентябре 2023 года мужчина был дома с матерью и её знакомой — они вместе выпивали. В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора, и сын сильно избил свою мать. Мужчина нанёс ей не менее двадцати пять ударов по разным частям тела.
Женщину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, где она и скончалась.
Свою вину сельчанин не признал. Он настаивал, что травмы его мать получила при падении. А упала от того, что была пьяна. Также мужчина утверждал, что изобличающие показания свидетеля являются оговором.
Тевризский районный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Приговор в законную силу ещё не вступил.