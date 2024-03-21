Житель Омской области отправился в колонию на 8 лет за убийство матери

В сентябре 2023 года мужчина был дома с матерью и её знакомой — они вместе выпивали. В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора, и сын сильно избил свою мать. Мужчина нанёс ей не менее двадцати пять ударов по разным частям тела.