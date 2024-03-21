Самарские промышленные предприятия могут защитить «Панцирями»

Как сообщил ранее губернатор Дмитрий Азаров, один беспилотник атаковал Сызранский НПЗ, произошло возгорание, но никто не пострадал. Второй — Новокуйбышевский НПЗ, но эту попытку нападения отразили. Так же обошлось без пострадавших. После этого всем ответственным службам поручили усилить охрану подобных объектов в регионе. Сейчас на предприятиях проводят регулярные тренировки с персоналом.