Самарские промышленные предприятия могут защитить «Панцирями»

В России разрабатывают меры безопасности для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). На их территориях могут установить системы защиты «Панцирь», которые производят в Туле. Об этом сообщил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов, пишет kp.ru.
— Отрабатываем совместно, в том числе с коллегами из Росгвардии, меры по прикрытию объектов, по установке необходимых систем защиты типа «Панциря», — отметил Артем Верхов.
Тема безопасности нефтеперерабатывающих заводов сейчас как никогда актуальна. В последнее время произошли несколько атак дронов на объекты топливно-энергетического комплекса РФ (ТЭК). Два случая зафиксировали в Самарской области 16 марта 2024 года.
Как сообщил ранее губернатор Дмитрий Азаров, один беспилотник атаковал Сызранский НПЗ, произошло возгорание, но никто не пострадал. Второй — Новокуйбышевский НПЗ, но эту попытку нападения отразили. Так же обошлось без пострадавших. После этого всем ответственным службам поручили усилить охрану подобных объектов в регионе. Сейчас на предприятиях проводят регулярные тренировки с персоналом.