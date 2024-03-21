Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские промышленные предприятия могут защитить «Панцирями»

Меры безопасности решили усилить на фоне атак дронов на объекты ТЭК РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В России разрабатывают меры безопасности для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). На их территориях могут установить системы защиты «Панцирь», которые производят в Туле. Об этом сообщил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов, пишет kp.ru.

— Отрабатываем совместно, в том числе с коллегами из Росгвардии, меры по прикрытию объектов, по установке необходимых систем защиты типа «Панциря», — отметил Артем Верхов.

Тема безопасности нефтеперерабатывающих заводов сейчас как никогда актуальна. В последнее время произошли несколько атак дронов на объекты топливно-энергетического комплекса РФ (ТЭК). Два случая зафиксировали в Самарской области 16 марта 2024 года.

Как сообщил ранее губернатор Дмитрий Азаров, один беспилотник атаковал Сызранский НПЗ, произошло возгорание, но никто не пострадал. Второй — Новокуйбышевский НПЗ, но эту попытку нападения отразили. Так же обошлось без пострадавших. После этого всем ответственным службам поручили усилить охрану подобных объектов в регионе. Сейчас на предприятиях проводят регулярные тренировки с персоналом.