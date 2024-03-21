4 млн рублей взыскали в пользу жителей Приангарья, пострадавших от мошенников

Сотрудники ФССП в Иркутской области взыскали 4 млн рублей в пользу 14 исков местных жителей, которые пострадали от мошенников. Большая их часть касается незаконного обогащения владельцами счетов, на которые граждане, введенные в заблуждение, переводили свои деньги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.
Всего за 2023 год органы прокуратуры Иркутской области предъявили 56 исков в уголовном и гражданском судопроизводстве на сумму больше 19 млн рублей в защиту интересов граждан, пострадавших от мошеннических действий, совершавшихся с использованием Интернета и средств мобильной связи.
Судебные приставы также оштрафовали оператора связи на 600 тысяч рублей за не воспрепятствование осуществлению иностранным оператором соединений с нумерацией, которая соответствовала российской системе и плану нумерации.
Прокуроры продолжают работу по взысканию ущерба в сфере мошенничества. За два месяца 2024 года сотрудники уже предъявили 11 исковых заявлений на сумму свыше 2 млн рублей.