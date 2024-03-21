4 млн рублей взыскали в пользу жителей Приангарья, пострадавших от мошенников

Сотрудники ФССП в Иркутской области взыскали 4 млн рублей в пользу 14 исков местных жителей, которые пострадали от мошенников. Большая их часть касается незаконного обогащения владельцами счетов, на которые граждане, введенные в заблуждение, переводили свои деньги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.