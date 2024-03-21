Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовные дела о мошенничестве завели на двоих депутатов думы Тулуна

Фигуранты задержаны в рамках следствия.

Источник: IrkutskMedia.ru

В отношении двоих депутатов думы Тулуна возбудили уголовные дела. Фигурантов задержали в рамках следствия. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2019 году один из депутатов думы города мошенническим путем получил право на предоставление соцвыплаты по жилью, которое было утрачено во время наводнения. Этими действиями он причинил более 7 млн рублей ущерба региональному бюджету.

Второй депутат с 2020 по 2021 годы похитил имущество, а именно квартиры стоимостью более 4,5 млн рублей из государственного жилищного фонда. Помимо этого задержанный неоднократно совершил покушение на хищение госимущества, предоставив подложные документы на утраченное жилье.

Указанные факты выявили при содействии сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, задержание проходило при участии СОБР Управления Росгвардии.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, проводятся необходимые следственные действия.

Добавим, что ранее уголовное дело возбудили на вице-мэра Тулуна Е. Абрамову по факту мошенничества и превышения должностных полномочий. Чиновница обвиняется в превышении своих должностных полномочий и хищении денег путем обмана должностных лиц администрации. Используя служебное положение и дав своим подчиненным указание о передаче ей части выплаченных премий, в сумме женщина получила не менее 95 тысяч рублей.

Также напомним, что бывший мэр Тулуна Юрий Карих стал фигурантом дела о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья. По версии следствия, в 2019 году Юрий Карих вместе с подчиненными сотрудниками администрации разработали и в последующем реализовали схему по вселению людей в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении. При этом эти граждане не проживали в Тулуне в момент ЧС. Как отмечают правоохранители, полученную недвижимость подозреваемые в последующем продали, а деньги присвоили.