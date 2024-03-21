Уголовные дела о мошенничестве завели на двоих депутатов думы Тулуна

В отношении двоих депутатов думы Тулуна возбудили уголовные дела. Фигурантов задержали в рамках следствия. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.
По версии следствия, в 2019 году один из депутатов думы города мошенническим путем получил право на предоставление соцвыплаты по жилью, которое было утрачено во время наводнения. Этими действиями он причинил более 7 млн рублей ущерба региональному бюджету.
Второй депутат с 2020 по 2021 годы похитил имущество, а именно квартиры стоимостью более 4,5 млн рублей из государственного жилищного фонда. Помимо этого задержанный неоднократно совершил покушение на хищение госимущества, предоставив подложные документы на утраченное жилье.
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, проводятся необходимые следственные действия.
Добавим, что ранее уголовное дело возбудили на вице-мэра Тулуна Е. Абрамову по факту мошенничества и превышения должностных полномочий. Чиновница обвиняется в превышении своих должностных полномочий и хищении денег путем обмана должностных лиц администрации. Используя служебное положение и дав своим подчиненным указание о передаче ей части выплаченных премий, в сумме женщина получила не менее 95 тысяч рублей.
Также напомним, что бывший мэр Тулуна Юрий Карих стал фигурантом дела о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья. По версии следствия, в 2019 году Юрий Карих вместе с подчиненными сотрудниками администрации разработали и в последующем реализовали схему по вселению людей в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении. При этом эти граждане не проживали в Тулуне в момент ЧС. Как отмечают правоохранители, полученную недвижимость подозреваемые в последующем продали, а деньги присвоили.