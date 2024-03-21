Сына первого прокурора РТ задержали по подозрению в получении взятки

В рамках расследования уголовного дела задержали бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева. Мужчину подозревают в получении взятки. 49-летний Нафиев сын Сайфихана Нафиева, первого прокурора Татарстана. Он возглавил ведомство в 1992 году, в 2000-м году был избран председателем Конституционного суда РТ.