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Сына первого прокурора РТ задержали по подозрению в получении взятки

Экс-зампрокурора столицы РТ доставили спецбортом в Москву.

Сына первого прокурора РТ задержали по подозрению в получении взятки, передает «Бизнес Онлайн».

В рамках расследования уголовного дела задержали бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева. Мужчину подозревают в получении взятки. 49-летний Нафиев сын Сайфихана Нафиева, первого прокурора Татарстана. Он возглавил ведомство в 1992 году, в 2000-м году был избран председателем Конституционного суда РТ.

Экс-зампрокурора столицы РТ доставили спецбортом в Москву. Из прокуратуры он уволился в январе, написав рапорт об отставке.

Напомним, глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию.