Первый замглавы администрации Славска попался на крупной взятке

Речь идёт о сумме в 700 тысяч рублей.
По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый предложил генеральному директору одной из фирм региона взамен за 700 тысяч рублей обеспечить ему победу в электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Юбилейной в городе Славске, а также содействовать предпринимателю в последующем заключении, выполнении и принятии работ по контрактам. Финансирование контрактов осуществлялось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7 марта 2024 года при получении части взятки в размере 300 тысяч рублей муниципальный служащий задержан с поличным сотрудниками УФСБ. Известно, что подозреваемый ранее получил 100 тысяч рублей безналичным переводом.
Подозреваемый задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью. По уголовному делу проведен ряд обысков, допрашиваются свидетели, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление возможных дополнительных эпизодов деятельности обвиняемого.
Ход следствия контролируется лично руководителем СУ СК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.