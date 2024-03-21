Первый замглавы администрации Славска попался на крупной взятке

По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый предложил генеральному директору одной из фирм региона взамен за 700 тысяч рублей обеспечить ему победу в электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Юбилейной в городе Славске, а также содействовать предпринимателю в последующем заключении, выполнении и принятии работ по контрактам. Финансирование контрактов осуществлялось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».