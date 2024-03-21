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На севере Волгограда устраняют аварию на теплотрассе

В Тракторозаводском районе Волгограда в ночь на четверг прорвало трубу с кипятком.

Подачу тепла в дома волгоградцев не приостанавливали.

Технологическое нарушение теплосети произошло в микрорайоне Спартановка по адресу: ул. Николая Отрады, дом № 15. Специалисты приступили к ремонту теплотрассы, но снабжение домов теплом продолжается в штатном режиме.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, повреждение трубы было зафиксировано в ночь с 20 на 21 марта. Сразу после этого специалисты начали подготовительные работы.

Необходимо заменить небольшой участок поврежденной сети отопления, и специалисты планируют закончить работы в ближайшие часы. Недалеко от места аварии находятся жилые дома по ул. Николая Отрады и Грамши. В настоящий момент их жители получают тепло в полном объеме, но на время ремонта труб подачу ресурса, возможно, придется временно ограничить.

ЖКХ