На севере Волгограда устраняют аварию на теплотрассе

Подачу тепла в дома волгоградцев не приостанавливали.
Технологическое нарушение теплосети произошло в микрорайоне Спартановка по адресу: ул. Николая Отрады, дом № 15. Специалисты приступили к ремонту теплотрассы, но снабжение домов теплом продолжается в штатном режиме.
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, повреждение трубы было зафиксировано в ночь с 20 на 21 марта. Сразу после этого специалисты начали подготовительные работы.
Необходимо заменить небольшой участок поврежденной сети отопления, и специалисты планируют закончить работы в ближайшие часы. Недалеко от места аварии находятся жилые дома по ул. Николая Отрады и Грамши. В настоящий момент их жители получают тепло в полном объеме, но на время ремонта труб подачу ресурса, возможно, придется временно ограничить.