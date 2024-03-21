На севере Волгограда устраняют аварию на теплотрассе

Необходимо заменить небольшой участок поврежденной сети отопления, и специалисты планируют закончить работы в ближайшие часы. Недалеко от места аварии находятся жилые дома по ул. Николая Отрады и Грамши. В настоящий момент их жители получают тепло в полном объеме, но на время ремонта труб подачу ресурса, возможно, придется временно ограничить.