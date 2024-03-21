В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадал пассажир

Накануне, 20 марта, в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пожилой пассажир. Авария случилась на бульваре 30 лет Победы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 14.30 часов 33-летний водитель за рулем «Хендэ Солярис» спровоцировал происшествие на дороге.