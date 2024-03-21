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В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадал пассажир

Волгоградец на иномарке протаранил маршрутку, пострадал пенсионер.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 20 марта, в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пожилой пассажир. Авария случилась на бульваре 30 лет Победы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 14.30 часов 33-летний водитель за рулем «Хендэ Солярис» спровоцировал происшествие на дороге.

— Автомобилист напротив дома № 11К совершил столкновение с микроавтобусом «Луидор». В результате ДТП 70-летний пассажир микроавтобуса доставлен в медучреждение, — уточнили в полиции регион.

Волгоградских автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения.