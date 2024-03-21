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Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак

Полиция в Сочи проверит сообщения об отравлении бездомных и домашних собак.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 21 мар — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Об отравлении сообщили в региональном МВД, ссылаясь на публикацию в социальных сетях, где указывается, что на территории Лазаревского района города травят бездомных и домашних псов.

«По факту возможного отравления собак в городе-курорте в отделе полиции Лазаревского района города Сочи сообщения зарегистрированы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в публикации.