В Минске молодой человек на электросамокате попал под колеса легковушки

По предварительной информации, 21 марта около 8.04 35-летняя водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Леонида Беды, при повороте направо на улицу Сурганова на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила наезд на 23-летнего пешехода. Молодой человек на электросамокате пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пешехода доставили в учреждение здравоохранения для обследования.