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В Минске молодой человек на электросамокате попал под колеса легковушки

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице пешеход на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил легковой автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, 21 марта около 8.04 35-летняя водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Леонида Беды, при повороте направо на улицу Сурганова на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила наезд на 23-летнего пешехода. Молодой человек на электросамокате пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пешехода доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, и уступить дорогу велосипедистам.