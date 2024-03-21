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Четыре студента разбились на трассе Тюмень — Омск

Двое из них погибли.

Источник: Om1.ru

ДТП случилось в среду, 20 марта, на трассе Тюмень — Омск со стороны Тюмени. По информации местного ГИБДД автомобиль «Тойота Пробокс» въехал в опору освещения, а затем его отбросило на второй столб. В машине находились четверо студентов колледжа.

«В ДТП погибли 20-летний пассажир, его выбросило из машины, и 17-летняя пассажирка. 19-летний водитель и 20-летний пассажир “Тойоты” получили тяжелые травмы головы и позвоночника», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Водитель рассказал, что забрал знакомых с автовокзала в Тюмени и все вместе они поехали к месту учёбы. Никто из пассажиров, а также водитель, не были пристёгнут. Кроме того, автомобиль был на летних шинах.

У водителя только за последний год оказалось 47 нарушений ПДД за превышение скорости, отсутствие ОСАГО и незаконную тонировку. Последний раз автоинспекторы останавливали автомобиль незадолго до аварии.