Четыре студента разбились на трассе Тюмень — Омск

ДТП случилось в среду, 20 марта, на трассе Тюмень — Омск со стороны Тюмени. По информации местного ГИБДД автомобиль «Тойота Пробокс» въехал в опору освещения, а затем его отбросило на второй столб. В машине находились четверо студентов колледжа.
«В ДТП погибли 20-летний пассажир, его выбросило из машины, и 17-летняя пассажирка. 19-летний водитель и 20-летний пассажир “Тойоты” получили тяжелые травмы головы и позвоночника», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Водитель рассказал, что забрал знакомых с автовокзала в Тюмени и все вместе они поехали к месту учёбы. Никто из пассажиров, а также водитель, не были пристёгнут. Кроме того, автомобиль был на летних шинах.
У водителя только за последний год оказалось 47 нарушений ПДД за превышение скорости, отсутствие ОСАГО и незаконную тонировку. Последний раз автоинспекторы останавливали автомобиль незадолго до аварии.