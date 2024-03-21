В Волгограде судят женщину, бросившую в кабине для голосования дымовую шашку

В Волгограде 76-летнюю женщину, бросившую дымовую шашку в кабину для голосования во время выборов, ждет суд. 21 марта административные материалы по делу поступили на судебный участок № 76 Ворошиловского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона, инцидент случился в первый день голосования.