Подрядчику самарского Фонда капремонта вынесли приговор

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в Следственном комитете.
Напомним, по версии следствия, в 2022 г. директор ФКР получил от директоров двух ООО взятки в виде керамического кирпича стоимостью более 485 тыс. руб. и керамогранитной плитки стоимостью более 320 тыс. рублей. За это вознаграждение он должен был дать указания на выплату авансов по заключенным между фондом и ООО договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов и общее покровительство фирм при заключении договоров и принятии работ. Подрядчики — глава ООО «Приоритет» Олег Котельников и директор ООО «ПК Реставрация» (он представлял интересы ООО «СамараСпортСтрой») Александр Куприков.
Уголовное дело в отношении самого Александра Константинова пока рассматривает суд Красноярского района Самарской области. Интересно, что Фонд капремонта подвел «под статью» и самарского депутата Алексея Митрофанова. Последнего тоже обвинили в попытке коммерческого подкупа руководства ФКР.
Согласно Seldon.Basis, ООО «Приоритет» занимается производством санитарно-технических работ, монтажем отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. На сегодняшний день директором компании является Владимир Утицких. У компании один совладелец — Марина Самоукина. Она также была совладельцем ООО «Регион Энерго», ООО «Инвэлс», ООО «РСС». У компании «Приоритет» было несколько заказчиков, в том числе администрация сельского поселения Большая Глушица.