Подрядчику самарского Фонда капремонта вынесли приговор

Напомним, по версии следствия, в 2022 г. директор ФКР получил от директоров двух ООО взятки в виде керамического кирпича стоимостью более 485 тыс. руб. и керамогранитной плитки стоимостью более 320 тыс. рублей. За это вознаграждение он должен был дать указания на выплату авансов по заключенным между фондом и ООО договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов и общее покровительство фирм при заключении договоров и принятии работ. Подрядчики — глава ООО «Приоритет» Олег Котельников и директор ООО «ПК Реставрация» (он представлял интересы ООО «СамараСпортСтрой») Александр Куприков.