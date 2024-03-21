Во Владивостоке полыхает сопка Монастырская

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание сухой растительности во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности пожара прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в пятницу, 21 марта, в 17.23. К месту незамедлительно были направлены пожарные МЧС России.
«В настоящее время огнеборцы проводят тушение пожара фронтом около одного километра. Угрозы перехода огня на строения нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Напомним, в 22 муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим.