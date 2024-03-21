Власти Грайворона в Белгородской области призвали жителей эвакуироваться из своих домов

Власти Грайворона призвали жителей «принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа». Об этом заявил глава администрации Геннадий Бондарев. По его словам, желающих выехать грайворонцев готова принять Ярославская область.
Он отметил, что власти стараются доставлять продукты питания жителям, «но это зависит от оперативной обстановки».
«Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — обратился Бондарев к населению.
По последним данным Минобороны РФ, группировка войск «Запад» поразила пункты временной дислокации украинских ДРГ в приграничном районе Белгородской области.