Часть окон в школах Воронежа оклеят защитной пленкой

Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии облцентра.



«Родители детей, которые обучаются в наших образовательных организациях, обеспокоены событиями последних дней. Мы уже провели дополнительные инструктажи для персонала учреждений по действиям в случае объявления той или иной опасности, но хотим сделать больше. Главным элементом, который может нести угрозу, в большинстве случаев являются осколки стекла. Поэтому, основываясь на опыте других регионов, а также для того, чтобы увеличить защищенность остекления и, соответственно, безопасность детей, успокоить их родителей, будем оклеивать часть окон специальной пленкой», — рассказала вице-мэр Воронежа по социальной политике Любовь Кулакова.



В пресс-службе мэрии добавили, что многие родительские комитеты сами инициируют дополнительную защиту окон в кабинетах, где занимается конкретный класс.



«Учреждения не могут и не будут препятствовать такой инициативе. Никаких обязательных сборов с родителей нет и быть не может, все решения о той или иной помощи учреждению принимаются ими самостоятельно, равно как и решения по конкретному кабинету», — рассказали в горадминистрации.



Представители мэрии добавили, что сейчас прорабатывается вопрос создания в каждом учреждении одного или нескольких наиболее защищенных общих помещений, куда можно будет быстро вывести детей «в случае объявления опасности налета». Эти работы планируется провести за счет бюджета.



12—13 марта над Воронежской областью было сбито порядка 40 воздушных целей. В результате атак никто не пострадал, разрушения были выявлены в нескольких домах СНТ и на рынке в Советском районе Воронежа.



О том, как в Воронеже устраняли последствия этой атаки БПЛА, — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».



Алина Морозова



