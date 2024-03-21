Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии облцентра.
«Родители детей, которые обучаются в наших образовательных организациях, обеспокоены событиями последних дней. Мы уже провели дополнительные инструктажи для персонала учреждений по действиям в случае объявления той или иной опасности, но хотим сделать больше. Главным элементом, который может нести угрозу, в большинстве случаев являются осколки стекла. Поэтому, основываясь на опыте других регионов, а также для того, чтобы увеличить защищенность остекления и, соответственно, безопасность детей, успокоить их родителей, будем оклеивать часть окон специальной пленкой», — рассказала вице-мэр Воронежа по социальной политике Любовь Кулакова.
В пресс-службе мэрии добавили, что многие родительские комитеты сами инициируют дополнительную защиту окон в кабинетах, где занимается конкретный класс.
«Учреждения не могут и не будут препятствовать такой инициативе. Никаких обязательных сборов с родителей нет и быть не может, все решения о той или иной помощи учреждению принимаются ими самостоятельно, равно как и решения по конкретному кабинету», — рассказали в горадминистрации.
Представители мэрии добавили, что сейчас прорабатывается вопрос создания в каждом учреждении одного или нескольких наиболее защищенных общих помещений, куда можно будет быстро вывести детей «в случае объявления опасности налета». Эти работы планируется провести за счет бюджета.
О том, как в Воронеже устраняли последствия этой атаки БПЛА, — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова
Часть окон в школах Воронежа оклеят защитной пленкой
В школах Воронежа часть окон оклеят защитной пленкой. Администрациям учреждений поручили определить помещения, которые нужно дополнительно обезопасить в первую очередь.
Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии облцентра.