Очередных «серых» мусорщиков задержала полиция в Краснодаре

В Краснодаре полиция вычислила и задержала двоих «серых» мусорщиков — водителей грузовых автомобилей, занимающихся вывозом строительных отходов без соответствующих разрешений на несанкционированные свалки на окраинах города. Автомобили у нарушителей изымаются, а водителям грозит штраф, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Краснодару.
Грузовой автомобиль ГАЗ со строительным мусором в кузове сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции краснодарской полиции остановили на улице Российской. При проверке документов выяснилось, что разрешения у 41-летнего водителя нет.
— Автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку до решения суда, — рассказали в полиции.
В хуторе Ленина полицейские остановили водителя КамАЗа со строительными отходами. Выяснилось, что он также занимался вывозом мусора без лицензии.
«Серым» мусорщикам грозит административная ответственность. За незаконную перевозку в автомобилях строительного мусора, в том числе его выброса в неустановленных для этого местах предусмотрены административные штрафы от 2 до 250 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств нарушения.