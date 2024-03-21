Очередных «серых» мусорщиков задержала полиция в Краснодаре

«Серым» мусорщикам грозит административная ответственность. За незаконную перевозку в автомобилях строительного мусора, в том числе его выброса в неустановленных для этого местах предусмотрены административные штрафы от 2 до 250 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств нарушения.