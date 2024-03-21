С мэрии Усть-Кута взыскали 60 тысяч в пользу ребенка, которого покусала бродячая собака

Прокуратура Усть-Кута провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав её ребенка. Установлено, что в мае 2022 года на 9-летнего сына заявительницы во время прогулки напала безнадзорная собака. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Иркутской области.