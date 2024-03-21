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С мэрии Усть-Кута взыскали 60 тысяч в пользу ребенка, которого покусала бродячая собака

Прокуратура направила в суд иск в защиту прав мальчика.

Источник: Freepik

Прокуратура Усть-Кута провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав её ребенка. Установлено, что в мае 2022 года на 9-летнего сына заявительницы во время прогулки напала безнадзорная собака. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Иркутской области.

В защиту прав школьника прокуратура направила в суд иск о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. В пользу пострадавшего взыскали 60 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции также поддержал позицию надзорного ведомства. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение контролирует прокуратура.

Прокуратура