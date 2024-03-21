Суд до 20 мая арестовал экс-главу дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева

В телеграмм-канале прокуратуры Новосибирской области было обнародовано и видео задержания экс-чиновника. На кадрах видно, как в дом Константина Васильева входят силовики. Трое сотрудников СОБР положили бывшего главу департамента транспорта на пол лицом вниз, завели руки ему за спину и надели наручники. На следующем кадре Васильев стоит уже на ногах, но все также в наручниках. Правоохранители знакомят задержанного с некими документами.