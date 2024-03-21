Суд до 20 мая арестовал экс-главу дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева

Напомним, что о задержании высокопоставленного чиновника стало известно накануне, 20 марта. Позднее информацию об этом подтвердили в прокуратуре области.
— Установлено, что бывший руководитель департамента транспорта мэрии г. Новосибирска Васильев К. А., без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет МП «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн. рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял, — сообщило ведомство.
В телеграмм-канале прокуратуры Новосибирской области было обнародовано и видео задержания экс-чиновника. На кадрах видно, как в дом Константина Васильева входят силовики. Трое сотрудников СОБР положили бывшего главу департамента транспорта на пол лицом вниз, завели руки ему за спину и надели наручники. На следующем кадре Васильев стоит уже на ногах, но все также в наручниках. Правоохранители знакомят задержанного с некими документами.
— Постановлением суда от 21 марта 2024 года в отношении Васильева К. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.ст. 285 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2024 года. Постановление не вступило в законную силу, — проинформировал суд.
Читайте в «Прецеденте»: в одной из новосибирских школ детей хотят лишить каникул. Также мы писали, что УФАС заподозрило мэрию Новосибирска и МП «МЕТРО МИР» в сговоре из-за субсидий, и что актеру Никите Кологривому дали семь суток ареста за дебош в баре.
Евгений БУЛГАКОВ.