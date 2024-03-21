Серых риелторов задержали в Барановичах

По данным следствия, к настоящему времени установлены двое потерпевших, которые лишились квартир, предварительно сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.
«УСК по Брестской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)».
Согласно санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.
«В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия», — сообщили в СК.
Как следует из материалов уголовного дела, один из подозреваемых, 47-летний мужчина, еще в 2022 году решил реализовать мошенническую схему, чтобы заработать на чужих квартирах. Для того, чтобы преступный бизнес шел более успешно, он вовлек в него 31-летнего знакомого.
«Они начали искать людей, у которых имелись задолженности по оплате коммунальных платежей и выплат по квартирам».
Используя привычную для серых риелторов схему, злоумышленники вступали с людьми в доверительные отношения, предлагали помощь в выплате задолженностей, продаже жилья, а также предлагали более дешевые варианты квартир.
При этом злоумышленники оформляли доверенности на продажу на свое имя, продавали квартиры добросовестным покупателям, а бывших хозяев переселяли в «скромное жилище» в частном секторе. Обещанную разницу от продажи жилья они потерпевшим не возвращали, сказали в СК.
Серыми риелторами называют мошенников в сфере недвижимости, которые используют преступные схемы для завладения жильем граждан, которые, как правило, ведут асоциальный образ жизни.