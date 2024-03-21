Серых риелторов задержали в Барановичах

Как следует из материалов уголовного дела, один из подозреваемых, 47-летний мужчина, еще в 2022 году решил реализовать мошенническую схему, чтобы заработать на чужих квартирах. Для того, чтобы преступный бизнес шел более успешно, он вовлек в него 31-летнего знакомого.