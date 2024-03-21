Двоих человек выписали: власти Калининградской области — о пострадавших при пожаре на траулере

«По состоянию на утро четверга из троих госпитализированных в результате происшествия в стационаре остаётся только один пострадавший. Он по-прежнему находится в ЦГКБ в крайне тяжёлом состоянии. Двое других пациентов из больницы в Пионерском выписаны», — рассказал Лысков.