Двоих человек выписали: власти Калининградской области — о пострадавших при пожаре на траулере

Двоих пострадавших при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» выписали из больницы Пионерского. Об этом рассказал глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в четверг, марта.
«По состоянию на утро четверга из троих госпитализированных в результате происшествия в стационаре остаётся только один пострадавший. Он по-прежнему находится в ЦГКБ в крайне тяжёлом состоянии. Двое других пациентов из больницы в Пионерском выписаны», — рассказал Лысков.
Глава пресс-службы напомнил, что на борту траулера находились семь человек. Один, погиб трое попали в больницу, ещё троих отпустили после оказания первой помощи домой в день происшествия.