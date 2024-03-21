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Двоих человек выписали: власти Калининградской области — о пострадавших при пожаре на траулере

Ещё один член экипажа всё ещё в ЦГКБ.

Двоих пострадавших при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» выписали из больницы Пионерского. Об этом рассказал глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в четверг, марта.

«По состоянию на утро четверга из троих госпитализированных в результате происшествия в стационаре остаётся только один пострадавший. Он по-прежнему находится в ЦГКБ в крайне тяжёлом состоянии. Двое других пациентов из больницы в Пионерском выписаны», — рассказал Лысков.

Глава пресс-службы напомнил, что на борту траулера находились семь человек. Один, погиб трое попали в больницу, ещё троих отпустили после оказания первой помощи домой в день происшествия.

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