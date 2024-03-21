Девушку из Башкирии приговорили к 5,5 года колонии за пропаганду терроризма

Подсудимую приговорили к пяти с половиной года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на два года.



Суд установил, что осужденная, являясь приверженцем идеи массовых убийств в школах, разделяя идеологию международного молодежного движения «Колумбайн» («Скулшутинг»), признанного террористической организацией и запрещенной на территории России, принимала участие в ее деятельности, используя интернет для увеличения числа сторонников движения. Она распространяла с помощью переписки в мессенджере и при личных встречах идеи этой международной террористической организации, а также пропагандировала ее деятельность, публикуя информацию о признании взглядов и идеологии движения правильными, «нуждающимися в поддержке и подражании», отмечается в сообщении.



В качестве смягчающего обстоятельства суд учел совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте. Осужденную взяли под стражу в зале суда.