Суд выпустил на свободу сына полковника Росгвардии, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге

«20 марта удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы в соответствии ч.1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ», — сообщили ЕАН в суде.
Решение еще не вступило в законную силу. Старший помощник прокурора Чувашской Республики Алексей Якушевич сообщил ЕАН, что решение суда изучат и в 15-дневный срок будет принято решение, опротестовывать его или нет.
Напомним, 4 августа 2019 года Васильев, пивший всю ночь в компании в квартире своего друга Глеба Березкина в доме на улице 40-летия Комсомола, около 05:00 взял ключи от автомобиля Kia Rio, принадлежащего другому собутыльнику. Вместе с Березкиным на этой машине он поехал за новой порцией выпивки. На скорости свыше 100 км/ч Васильев врезался в стоявшие на светофоре четыре машины. От удара погибли водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.
Васильева повезли на медосвидетельствование в ГКБ № 24, куда приехал и его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Он воспользовался тем, что медсестру Светлану Османову вызвали из смотровой, и сдал мочу вместо сына. Следователь засомневался в результатах анализа, назначил экспертизу ДНК, и все вскрылось. На процессе Васильев подмену анализа отрицал.
Васильева-младшего признали пьяным. Сам полковник между тем ушел от ответственности. В 58-м военном следственном отделе СКР по ЦВО отказались возбуждать уголовное дело. Следователи установили вину полковника Васильева, но освободили его от ответственности на основании примечания к ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений» как близкого родственника.
Гособвинитель потребовал для Васильева 13 лет колонии. В последнем слове Васильев признал себя виновным в происшествии, но заявил, что не согласен с квалификацией и его алкогольное состояние не было доказано.
«Я понимаю и всегда понимал, что я наделал, и несу за это ответственность с первого дня. Утрата невосполнима, но я буду делать все, чтобы возместить физический и моральный ущерб. Простите меня, я не хотел этого», — обратился Васильев перед оглашением приговора к родственникам погибших в ДТП.
В результате 10 марта 2021 года в Ленинском суде Екатеринбурга был вынесен приговор Васильеву — 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Однако Васильев посчитал этот приговор слишком суровым, а родственники погибших — слишком мягким. В итоге обе стороны подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Двадцатого июля в облсуде приговор был отменен и дело возвращено в Ленинский суд на новое рассмотрение. Окончательно Васильеву было назначено 8 лет и 11 месяцев колонии общего режима.