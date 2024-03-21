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Двух девочек и мальчика спасли из застрявшего лифта в Ростове-на-Дону

Троих детей вызволили из застрявшего лифта в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из застрявшего лифта спасли двух девочек и мальчика в возрасте от 10 до 12 лет. Сообщение об этом поступило от городского управления по делам ГО и ЧС.

Все произошло 20 марта в многоквартирном доме на улице Заводской. Как уточнили в экстренном ведомстве, кабина лифта опустилась на первый этаж, но двери остались закрытыми. В итоге испуганным детям пришлось некоторое время провести в замкнутом пространстве.

Просьба о помощи сначала поступила в ЕДДС. После этого на вызов выехали городские спасатели, специалисты первыми приехали к ребятам.

— Двери подъемника удалось разомкнуть с помощью специального инструмента. К этому моменту подоспели лифтеры. Вместе они вызволили застрявшую компанию. Пострадавших нет, — рассказали в телеграм-канале управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее в Таганроге помощь потребовалась подростку, залезшему на дерево за котом.

несчастный случай