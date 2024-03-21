Двух девочек и мальчика спасли из застрявшего лифта в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из застрявшего лифта спасли двух девочек и мальчика в возрасте от 10 до 12 лет. Сообщение об этом поступило от городского управления по делам ГО и ЧС.
Все произошло 20 марта в многоквартирном доме на улице Заводской. Как уточнили в экстренном ведомстве, кабина лифта опустилась на первый этаж, но двери остались закрытыми. В итоге испуганным детям пришлось некоторое время провести в замкнутом пространстве.
Просьба о помощи сначала поступила в ЕДДС. После этого на вызов выехали городские спасатели, специалисты первыми приехали к ребятам.
— Двери подъемника удалось разомкнуть с помощью специального инструмента. К этому моменту подоспели лифтеры. Вместе они вызволили застрявшую компанию. Пострадавших нет, — рассказали в телеграм-канале управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.
Напомним, ранее в Таганроге помощь потребовалась подростку, залезшему на дерево за котом.