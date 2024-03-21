Мошенники атакуют сообщениями врачей от имени министра здравоохранения Кубани

Напомним, Евгений Филиппов уже не первый раз подвергается атаке мошенников. В феврале от его имени неизвестные звонили врачам и просили выполнить якобы его «поручения». В январе глава минздрава Кубани также предупреждал о новых случаях создания фейковых аккаунтов сотрудников медицинских организаций и государственных служащих.