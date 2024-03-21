Мошенники атакуют сообщениями врачей от имени министра здравоохранения Кубани

Очередной атаке мошенников подверглись медики Краснодарского края — злоумышленники рассылают им сообщения с фейкового аккаунта министра здравоохранения региона Евгения Филиппова. Глава ведомства обратился к врачам с просьбой не отвечать на подобные сообщения и звонки, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Мишенью для мошенников стали главные врачи медицинских организаций. Они получают сообщения с ложных аккаунтов министра с различными просьбами.
— Никакого отношения к этому я не имею! Будьте бдительны! Не отвечайте на подобные сообщения и звонки, — предупредил Евгений Филиппов в Telegram (18+).
Напомним, Евгений Филиппов уже не первый раз подвергается атаке мошенников. В феврале от его имени неизвестные звонили врачам и просили выполнить якобы его «поручения». В январе глава минздрава Кубани также предупреждал о новых случаях создания фейковых аккаунтов сотрудников медицинских организаций и государственных служащих.