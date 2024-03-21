В Воронежской области спасатели предотвратили взрыв в частном доме

71-летнего местного жителя доставили в больницу с ожогами. В пресс-службе МЧС сообщают, что также из дома прибывшие на место пожара спасатели успели вынести два газовых баллона, каждый объемом по 50 литров.
Если бы этого сделать не успели — все бы могло обернуться куда более серьезными последствиями. Причина пожара пока неизвестна. Ее специалистам только предстоит установить. Над этим сейчас работают.
По уточненной информации, сообщение о возгорании в доме на улице Зеленой поступило на пульт дежурного в 13.21 среды, 20 марта. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты.
В тушении принимали участие восемь человек, были задействованы две единицы техники. Помимо дома пожар затронул и небольшую пристройку, там произошло обрушение потолочного покрытия. Ликвидировать возгорание удалось к 14.06.