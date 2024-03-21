В Самаре суд приговорил девушку к 5,5 годам колонии за пропаганду терроризма

Установлено, что 17-летняя девушка из Башкирии была приверженцем идеи массовых убийств в образовательных учреждениях. Находясь у себя дома, она через интернет пропагандировала это движение: распространяла материалы и информацию о признании его взглядов и идеологии правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.