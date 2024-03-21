В Самаре суд приговорил девушку к 5,5 годам колонии за пропаганду терроризма

Во вторник, 19 марта 2024 года, Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор Карине Г., которая обвинялась в пропаганде международного молодежного движения «Колумбайн» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Ближайшие несколько лет девушка проведет в колонии. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Установлено, что 17-летняя девушка из Башкирии была приверженцем идеи массовых убийств в образовательных учреждениях. Находясь у себя дома, она через интернет пропагандировала это движение: распространяла материалы и информацию о признании его взглядов и идеологии правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Суд приговорил девушку к 5,5 годам колонии общего режима. Также ей на два года запретили заниматься администрированием сайтов и каналов. Пока решение в законную силу не вступило. Защита осужденной может обжаловать его в течение 15 суток в апелляционном военном суде.