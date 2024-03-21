Уфимец в третий раз повис в окне многоэтажного дома

Ранее «Башинформ» сообщал, что 35-летний мужчина, спускаясь из окна 8-го этажа, повис на уровне 7-го этажа. По прибытии сотрудники МЧС России на 8-й этаж установили автолестницу и в сопровождении сотрудника Госкомитета РБ по ЧС мужчину, 1989 года рождения, спустили вниз по автолестнице, после чего передали сотрудникам полиции. Спустя несколько часов он повторил «трюк».