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Уфимец в третий раз повис в окне многоэтажного дома

Житель Уфы в третий раз за сутки попытался спуститься на улицу через окно по тросу.

Источник: МЧС по РБ

Инцидент произошел днем 21 марта в доме на улице Мусы Джалиля в Демском районе. И вновь спасатели пришли ему на помощь. Почему он так делает — непонятно. Возможно, таким образом хочет привлечь к себе внимание, либо действует весна, так называемое «сезонное обострение».

Ранее «Башинформ» сообщал, что 35-летний мужчина, спускаясь из окна 8-го этажа, повис на уровне 7-го этажа. По прибытии сотрудники МЧС России на 8-й этаж установили автолестницу и в сопровождении сотрудника Госкомитета РБ по ЧС мужчину, 1989 года рождения, спустили вниз по автолестнице, после чего передали сотрудникам полиции. Спустя несколько часов он повторил «трюк».

МЧС