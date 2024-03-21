Глава администрации Славского района — о задержании зама: «Не могу поверить»

«Большущий пласт работы на нем лежал, и никаких нареканий от граждан и ведомств к нему не было. Он проявлял себя с позитивной и положительной стороны. Следствие идет. Какие-то доказательства, может быть, будут. Видео я посмотрел, но ситуация такая, что я ничего не могу сказать. Мне до сих пор сложно поверить. Если будут факты, то от них будем отталкиваться», — заключил Кондратов.