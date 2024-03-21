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Глава администрации Славского района — о задержании зама: «Не могу поверить»

По словам Эдуарда Кондратова, Петр Кабалин ранее зарекомендовал себя ответственным сотрудником.

Глава администрации Славского района Эдуард Кондратов прокомментировал задержание своего первого заместителя. «Новому Калининграду» он сообщил, что операция ФСБ его шокировала.

«Я могу только подтвердить, что факт случился 7 марта, произошло такое мероприятие, — сообщил Кондратов. — На данный момент какой-то дополнительной информации у меня нет, никаких официальных документов из Следственного комитета и других правоохранительных органов, подтверждающих или опровергающих это, у меня тоже нет. Сейчас проводятся следственные действия, выясняются все причины и обстоятельства случившегося».

Кондратов подтвердил, что речь идет о Петре Кабалине, к которому, по словам главы админитсрации муниципалитета, у коллег и граждан «претензий не было».

«Как человек и как руководитель я не могу в это поверить. Только с положительной стороны могу данного человека охарактеризовать. Он большой объем работы делал. Он местный житель, во-первых. Никаких претензий у меня к нему не было. Он находился в различных кадровых резервах. Вы поймите, этот человек являлся первым заместителем главы администрации», — добавил Кондратов.

Кондратов напомнил, что первым заместителем Кабалин стал после октября 2020 года, когда изменилась штатная структура администрации. До этого он занимал пост начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, а потом стал заместителем главы.

«Большущий пласт работы на нем лежал, и никаких нареканий от граждан и ведомств к нему не было. Он проявлял себя с позитивной и положительной стороны. Следствие идет. Какие-то доказательства, может быть, будут. Видео я посмотрел, но ситуация такая, что я ничего не могу сказать. Мне до сих пор сложно поверить. Если будут факты, то от них будем отталкиваться», — заключил Кондратов.

Сообщение о задержании Кабалина было опубликовано пресс-службой следственного управления СКР по Калининградской области утром 21 марта. Чиновник обвиняется в получении крупной взятки за содействие предпринимателю в заключении, выполнении и принятии работ по контрактам.

СК