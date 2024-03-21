Под Ростовом полицейские потушили вспыхнувшую на трассе машину

В Ростовской области, на трассе «Новороссия», у одного из участников дорожного движения произошли неприятности. Как рассказали в Донском главке, из-под капота пошел дым, а потом началось возгорание. Это увидели дежурившие инспекторы ДПС. Они остановили автомобиль, и только после этого водитель увидел, что машина горит.