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Под Ростовом полицейские потушили вспыхнувшую на трассе машину

Водитель загоревшейся под Ростовом машины поблагодарил полицию за помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, на трассе «Новороссия», у одного из участников дорожного движения произошли неприятности. Как рассказали в Донском главке, из-под капота пошел дым, а потом началось возгорание. Это увидели дежурившие инспекторы ДПС. Они остановили автомобиль, и только после этого водитель увидел, что машина горит.

Мужчина от растерянности просто онемел. К счастью, инспекторы не растерялись. Они потушили машину и сообщили о ЧП в экстренную службу.

— Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушие, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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