Под Ростовом полицейские потушили вспыхнувшую на трассе машину

В Ростовской области, на трассе «Новороссия», у одного из участников дорожного движения произошли неприятности. Как рассказали в Донском главке, из-под капота пошел дым, а потом началось возгорание. Это увидели дежурившие инспекторы ДПС. Они остановили автомобиль, и только после этого водитель увидел, что машина горит.
Мужчина от растерянности просто онемел. К счастью, инспекторы не растерялись. Они потушили машину и сообщили о ЧП в экстренную службу.
— Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушие, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.